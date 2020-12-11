Созданную в Подмосковье систему умного дома для глухих поддержали на совещании с Путиным

Ее также поддержал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Установка состоит из датчиков, передающих глухому человеку информацию о том, что происходит вокруг. Например, она позволяет узнать о звонке в дверь, плаче ребенка, льющейся из крана воде и не только.

Систему разработала компания «Исток-Аудио Интернэшнл». Ее отметили на совещании, проведенном президентом в Международный день инвалидов. Уже сегодня систему, созданную на предприятии во Фрязине, не только внедряют в России, но и поставляют другим странам.

Во время диалога с Владимиром Путиным президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов подчеркнул важность поддержки на государственном уровне отечественных разработок для глухих. В качестве примера он привел уникальную систему «Умный дом».

Компания «Исток-Аудио Интернэшнл» производит технические средства для людей с нарушениями слуха уже более 20 лет. Сегодня это крупнейший в стране разработчик слуховых аппаратов.