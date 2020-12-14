«Система справляется». Подмосковье открыло почти 20 тысяч коек для больных COVID-19

Система здравоохранения Московской области испытывает сильные нагрузки из-за эпидемии коронавируса, но справляется. В регионе открыли почти 20 тысяч коек. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

За прошедшую неделю госпитализировано примерно 7500 человек. Это столько же, сколько и на предыдущей. Выписано на 200-250 пациентов больше. Разница с предыдущей неделей — почти 500.

Речь идет о том, что наша система здравоохранения — спасибо ей — справляется. Мы, как и договаривались, до конца декабря открыли практически 20 тысяч коек — 19 600 Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что расход СИЗов высокий. Воробьев поручил главе Минздрава региона контролировать этот момент.

«Главы тоже должны это понимать и нести ответственность за работу системы здравоохранения», — подчеркнул Воробьев.

Он рассказал, что Подмосковье готово отмечать Новый год. Города украсили, дома отдыха готовы к приему гостей. Однако губернатор призвал жителей Московской области во время праздников соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией.