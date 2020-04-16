Система пропусков в Подмосковье дала первые результаты. За сутки машин стало на 31% меньше

Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Там добавили, что число нарушений правил дорожного движения осталось таким же, как и во вторник: 76 тысяч за сутки.

О введении в Подмосковье режима пропусков стало известно 10 апреля. Губернатор рассказал, что это будут делать поэтапно.

С 15 апреля их стали спрашивать у людей, которые пользуются общественным или личным транспортом.

Получить разрешение можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого потребуется скачать приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play. Мы рассказали, как поступить дальше.

Также сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора и полиции стали регулярно проводить рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Это важный шаг для борьбы с COVID-19.