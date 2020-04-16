    16 апреля 2020, 16:36

    Система пропусков в Подмосковье дала первые результаты. За сутки машин стало на 31% меньше

    Анастасия Аброськина

    На подмосковных дорогах уже в первый день введения системы пропусков стало сразу на 29% меньше машин, чем неделю назад. А в сравнении со вчерашним днем поток снизился на 31%.
    Система пропусков в Подмосковье дала первые результаты. За сутки машин стало на 31% меньше

    Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Там добавили, что число нарушений правил дорожного движения осталось таким же, как и во вторник: 76 тысяч за сутки.

    О введении в Подмосковье режима пропусков стало известно 10 апреля. Губернатор рассказал, что это будут делать поэтапно.

    С 15 апреля их стали спрашивать у людей, которые пользуются общественным или личным транспортом.

    Получить разрешение можно на сайте госуслуг Подмосковья. Для этого потребуется скачать приложение «СТОП COVID-19» из App Store или Google Play. Мы рассказали, как поступить дальше.

    Также сотрудники подмосковного Госадмтехнадзора и полиции стали регулярно проводить рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Это важный шаг для борьбы с COVID-19.