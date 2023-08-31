Подмосковье 31 августа 2023, 19:06 Система Preschool избавит подмосковных педагогов от бумаг и родительских чатов Андрей Семибратов

Читать 360tv в

На педагогическом форуме в Ступине подвели итоги тестирования системы Preschool. С помощью мобильного приложения Smart School Pro педагоги избавились от бумажной работы и чатов в мессенджерах. При этом родители ежедневно получают полный отчет о том, чем занят их ребенок в детском саду.

Главная цель программы — облегчить переход ребенка в школу из детского сада, выстроив преемственность образовательных учреждений. На педагогическом форуме участники тестирования поделились результатами со своими коллегами.

Реклама

«Задача нового стандарта — максимально облегчить переход ребенка в школу. Для этого создается единое образовательное пространство детского сада и школы. По сути, у каждой школы появляется подшефный детский сад», — сказала старший воспитатель детского сада № 7 «Радуга» в Ступине Нина Рекубратская.

В детском саду № 14 систему дополнили мобильным приложением Smart School Pro, разработанным министерством образования. Программа позволила практически избавиться от бумаг и родительских чатов в мессенджерах.

«К приложению подключены и родители, и все специалисты детского сада. Кроме того, оно позволяет обходиться без родительских чатов. Родителям в личные сообщения поступают уведомления о том, что происходит сейчас с ребенком в детском саду: сколько он поел, погулял, какое занятие прошел, какое у него настроение», — пояснила старший воспитатель детского сада № 14 в Ступине Ольга Рассказова.

Отмечается, что тестирование системы Preschool в Подмосковье завершилось. Новый стандарт дошкольных учреждений заработает в ближайшее время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».