Подмосковье 23 марта 2023, 18:05 Система по выявлению талантов у детей может появиться в школах Подмосковья

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В 2014 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева была создана ассоциация педагогов Московской области. О принципах работы организации и реализуемых ей проектах в эфире «Область перемен» рассказала заслуженный учитель России Лидия Антонова. Другие гости программы — Андрей Химиченко, Игорь Чепенко и Олег Балаев — сообщили о развитии научной деятельности в школах Подмосковья, реализации нацпроекта «Производительность труда» и экологической акции по сбору макулатуры.

Совершенствование педагогического мастерства

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Ассоциация педагогов «Учителя Подмосковья» состоит из 24 структур — профильных учительских организаций. Общество реализует такие проекты, как: «Академические субботы», «Новая школа» и «Малая Академия Подмосковья». Содружество директоров школ — «Лидеры образования» — считается головной профильной ассоциацией, которая активно сотрудничает с Министерством образования Московской области.

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«В любое время любая инновация получает поддержку, если люди понимают, что им предлагают. Труд педагога в принципе не заканчивается, идет совершенствование мастерства постоянно, и идея создания ассоциации заключается в том, чтобы помочь педагогам быть более мотивированными в творческом поиске, помочь родителям лучше понимать задачи школы, помочь ребятам активно участвовать в процессе образования», — подчеркнула президент ассоциации «Учителя Подмосковья» Лидия Антонова.

Развитие научных талантов у детей

Большое внимание в Подмосковье уделяют научной деятельности в школах. Задачи по включению подобной работы в образование стоят как на уровне страны, так и на уровне области. В перспективе также может появиться система, которая позволит выявлять таланты детей и развивать их.

«Научная деятельность в школе имеет особый статус. С деятельностью в вузах сравнивать нельзя, но первые ростки интереса появляются именно в школе», — отметил заместитель директора института развития образования АСОУ Андрей Химиченко.

Повышение производительности труда

Поставщик металлопроката «Брок-Инвест-Сервис» в 2022 году стал участником национального проекта «Производительность труда». С его помощью компании могут увеличить прибыль, обеспечить цифровую трансформацию и поднять ежегодный прирост производительности до 5%. Участие в нацпроекте помогло предприятию увеличить темпы роста производительности труда на пилотном участке, и теперь полученные знания будут перенесены на остальное производство.

«Мы в прошлом году вошли в этот нацпроект двумя компаниями: производства труб и мебели. Мы планировали тот замыленный взгляд, который появляется со временем, убрать и посмотреть, где можно поднять производительность», — заявил член совета директоров группы компаний «Брок-Инвест-Сервис» Игорь Чепенко.

Экологическая акция в помощь мобилизованным

Экологическая акция по сбору макулатуры «Поможем природе — поможем стране» проводится в Подмосковье Общественной палатой Московской области при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций. Активисты помогают природе, а на вырученные средства закупают и отправляют гумпомощь для мобилизованных.

«В рамках первой акции по всем муниципалитетам у нас получилось более 200 тысяч рублей, и вторая волна — нам помогли студенческие отряды области, там собрали деньги для акции „Доброе дело“, — пояснил член Общественной палаты Московской области Олег Балаев.