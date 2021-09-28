Система онлайн-регулирования тарифов в Подмосковье победила на международном конкурсе

Подмосковный проект по цифровизации регулирования тарифов вошел в число победителей на международном конкурсе «1С: Проект года». Было свыше 250 участников. Лауреатов объявили более чем в 80 номинациях.

Комитет по ценам и тарифам региона вместе с подрядчиком одержали победу за внедрение автоматизированной системы «Тариф».

Это центральное ядро в процессе цифровизации тарифного регулирования Московской области. В системе происходят все внутренние процессы комитета.

Через АИС «Тариф» комитет обменивается информацией с такими федеральными ведомствами, как ФНС и Росреестр.

Внедрение „цифры“ помогает нам удерживать темп роста платы на уровне не выше инфляции и привлекать значительные инвестиции в саму отрасль комитет по ценам и тарифам Подмосковья.

Международный конкурс «1С: Проект года» проводят, чтобы выявить тех, кто добился лучших успехов в цифровизации и продвижении знаковых проектов.