Подмосковье 24 апреля 2023, 14:10 Система обслуживания газовой техники в домах Подмосковья изменится с 1 сентября Евгений Хромушин рассказал о новой системе обслуживания газовой техники в Подмосковье

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Прежняя система обслуживания газового оборудования в Подмосковье изменится с 1 сентября, сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин. Вступит в силу принцип «Один дом — одна специализированная организация», которая будет следить за состоянием газовой техники.

«Закон вступает в силу с 1 сентября, и с 1 апреля меняется система обслуживания газового оборудования. Прекращается понятие рынка специализированных организаций — теперь эту функцию выполняется только газораспределительная организация» — отметил Хромушин.

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По его словам, более чем в 90% случаев это будет «Мособлгаз».

«В каждом доме закрепляется принцип „Один дом — одна специализированная организация“. Если раньше в законе было написано, что поставщик в праве приостановить поставку газа, если не проведено ТО, то сегодня появляется обязанность», — рассказал он.

Раньше допуск в квартиры обеспечивала специализированная организация, а теперь это станет обязанностью управляющей компании. Процедура отключения газа сократится с 90 до 20 дней.

«Мособлгаз» возьмет на себя все функции, которые связаны с проведением технического обслуживания, аварийно-диспетчерской работой, горячей линией и взаимодействием с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о большой подготовке к повышению газовой безопасности.