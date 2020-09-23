Подмосковье первым в России внедрит систему обращения с медицинскими отходами

Московская область поднимала такой вопрос еще в 2017 году. Это делал комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию, а в 2020 году губернатор обратился к президенту с предложением сделать Подмосковье первым регионом, внедрившим систему. Об этом рассказала председатель комитета Алла Полякова.

О положительном решении президента стало известно 2 августа, и уже начались активные совместные обсуждения заинтересованных органов исполнительной власти с областным правительством Алла Полякова.

Позднее, 12 августа, документ внесли на рассмотрение в Госдуму. Теперь потребуется представить точный доклад и принять закон.

«Проработка законопроекта — процесс небыстрый. Очевидно, что еще предстоит подготовить и представить президенту доклад», — отметила Полякова.

Было решено, что сбор, перевозку, обезвреживание медицинского мусора необходимо упорядочить. Власти хотят запустить систему для быстрого вывоза отходов и их обеззараживания.

Процесс обращения с таким типом, подчеркну — опасным, если мы говорим о классах Б, В, Г, Д, должен быть подконтрольным, единым и иметь свой регламент, четкие правила Алла Полякова.

Впереди много работы — разработают схемы, правила и утвердят тарифы на оказание услуг. Алла Полякова подытожила, что после принятия закона Подмосковье запустит проект. И она назвала это важным шагом.

Несмотря на нюансы, сложности, Московская область может стать первым в нашей стране регионом, который применит новую, единую, выстроенную и строго регламентированную систему Алла Полякова.

Она добавила, что этот опыт может стать полезным и для других субъектов России.