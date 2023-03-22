Подмосковье 22 марта 2023, 21:55 Система дегазации на комплексе по переработке отходов «Юг» в Подмосковье заработает в мае

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На комплексе по переработке отходов «Юг» в Московской области приступили к подготовке к мероприятиям по дегазации старого тела. Система заработает в мае.

«В связи с потеплением запуск дегазации на карте № 1 будет ускорен. Руководством КПО принимаются все меры, чтобы провести работы по дегазации в кратчайшие сроки», — сообщили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

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Сейчас специалисты консультируются по поводу обработки полигона специальными растворами, которые уберут запахи. Также они формируют откосы. Это необходимые мероприятия, без которых дегазация не состоится.

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На данный момент на карту № 1 не привозят мусор. После установки системы дегазации произойдет запуск факела. Специалисты уже смонтировали очистные сооружения.

Карту № 2 также уже построили. Отходы после сортировки сейчас размещаются на этой карте по всем технологическим стандартам.

Отметим, местные жители на неприятные запахи на территории КПО «Юг». После обследования региональное министерство ЖКХ в адрес ООО «МПК Коломенский» направляло предостережения. Ведомство продолжает контролировать ситуацию.

Подмосковье называют лидером России по темпам мусорной реформы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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