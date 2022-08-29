Система быстрых платежей заработает в едином расчетном центре Подмосковья

МосОблЕИРЦ дал возможность клиентам оплачивать счета за ЖКУ при помощи Системы быстрых платежей. За это они смогут получить бонусы на покупки. Об этом сообщил глава МинЖКХ Антон Велиховский.

Министр напомнил, что благодаря МосОблЕИРЦ жители могут получить единый платежный документ вместо нескольких счетов, как было раньше.

«Ушли в прошлое неприятные ситуации с отключениями — деньги стали поступать прямо на счета ресурсников в срок и в полном объеме. Исчез риск того, что с уходом одной управляющей компании пропадала база данных, а с ней — и история платежей», — отметил он.

За оплату через СБП клиенты смогут получить бонусы от IVI, «Чистой линии», Metro, TutorOnline и других. Для этого нужно прислать чек об оплате на почту sbp@mosobleirc.ru.

Чтобы оплатить счет через СБП, нужно отсканировать QR-код документа и провести платеж через удобный банк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, какими станут рынки Подмосковья. Их планируют привести к современному стандарту.