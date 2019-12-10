Вернуть петуха на место. Система «Безопасный регион» помогла раскрыть кражу в Одинцове

Неизвестные украли фигуру петуха с центральной площади Одинцова. Но преступление удалось раскрыть благодаря системе «Безопасный регион». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Петух — часть скульптуры «Лестница-солнышко», которую установили в центральном парке в сентябре. А украсть ее попытались двое неизвестных в ночь с 7 на 8 декабря.

Скульптуры сделаны по детским рисункам. Проект «Лестница-солнышко» — работа 9-летнего Даниила Бажанова. Она заняла первое место в номинации «Малая архитектурная форма» конкурса по благоустройству «Создадим красоту вместе! Твой район — твои идеи!», который прошел в октябре 2018 года.

Казалось бы, дело раскрыть невозможно — ночь, свидетелей нет, да и улик тоже. Но благодаря системе «Безопасный регион» удалось не только установить похитителей, но и отследить путь их перемещения от места преступления до подъезда.

На сегодняшний день в районе установлены и подключены к системе более 4000 видеокамер, ими оснащены 600 объектов. В частности, на центральной площади работают 25 камер, благодаря им и удалось вычислить вандалов.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул, что сейчас муниципалитет — лидер Подмосковья по числу установленных и подключенных к системе «Безопасный регион» видеокамер.

«Но на этом мы не намерены останавливаться. Снижать темпы тоже не будем. Губернатор поставил задачу наращивать систему „Безопасный регион“ — в частности, речь идет о въездах-выездах из населенных пунктов, о местах с наихудшей криминальной ситуацией, подъездном видеонаблюдении, оборудовании социальных объектов и других ключевых точек», — заявил Андрей Иванов.

Специалисты по работе с системой отмечают, что камеры расположены таким образом, чтобы в обзор попадало максимум пространства. Первоначально сотрудники определили направление, в котором двинулись злоумышленники, а после уже не составило труда отследить их путь до дома.

Заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Максим Ширманов напомнил, что основная цель программы — создание условий для повышения уровня безопасности на территории муниципалитета.

«Так, система „Безопасный регион“ в 2018 году позволила раскрыть 64 преступления, выявить 629 административных правонарушений, раскрыть 387 нарушений правил дорожного движения», — сделал акцент Максим Ширманов.