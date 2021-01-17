«Система 112» в Подмосковье обработала с начала года около 500 тысяч вызовов

С начала 2021 года операторы 112 приняли и обработали почти 500 тысяч обращений. Из них около 80% вызовов на номер 112 приходится на сотрудников скорой медицинской помощи, более 17% — на полицию и ГИБДД, остальные 3% — на пожарную охрану, аварийную службу газовой сети, службу Антитеррор.

«Система 112» Московской области работает в круглосуточном режиме и находится в постоянной готовности, чтобы экстренно отреагировать на сообщения о происшествиях. Каждый день операторы обрабатывают приблизительно 30 тысяч вызовов.

За все время работы «Системы 112» в регионе специалисты приняли и обработали более 47 миллионов вызовов от местных жителей и гостей области. Помощь можно получить разными способами: позвонить по телефону, отправить СМС, через мобильное приложение «112 МО», с помощью Skype или сообщить о ЧП посредством оборудования системы «ЭРА-Глонасс».