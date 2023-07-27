Подмосковье 27 июля 2023, 10:12 Система-112 пригласила подростков из Подмосковья на творческий конкурс Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Система-112 запустила конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» в Подмосковье. На него уже подали около двух тысяч заявок. Больше половины участников оказались мальчиками.

Как рассказали в службе, присоединиться к конкурсу могут все желающие от пяти до 18 лет. Участники могут показать поделки, плакаты, рисунки и другое творчество, в том числе видео, фото, коллажи и мультипликацию.

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Работы будут принимать как от одного автора, так и от целых семей. Их необходимо отправить на электронный адрес konkurs112@mail.ru или почтой по адресу 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 7а (с пометкой «На конкурс») до 20 августа.

Ранее губернатор поздравил учащихся Физтех-лицея имени П. Л. Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио и отметил хорошую работу образовательного учреждения из Долгопрудного.

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