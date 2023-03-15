Подмосковье 15 марта 2023, 11:32 Система-112 получила 2 тысячи вызовов через мобильное приложение от жителей Подмосковья Фото: [ Пресс-служба Системы-112 МО ]

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Мобильное приложение Системы-112 заработало в Подмосковье в 2017 году. С его помощью жители могут вызвать спасателей нажатием одной кнопки, а также отследить машину скорой помощи и найти экстренные службы на карте. С начала года им воспользовались свыше двух тысяч раз.

Кнопка «112» позволяет вызвать помощь или сообщить о происшествии. На карте можно узнать, где находятся больницы, поликлиники, участковые пункты полиции, пожарные части и аварийные службы.

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Кроме того, в приложении есть функция отслеживания родственников. Так, жители могут узнать, где находятся их дети или пожилые родственники.

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