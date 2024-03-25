Подмосковье 25 марта 2024, 19:42 Система-112 Одинцовского округа приняла более 10 тысяч обращений за неделю Администрация Одинцовский г.о.

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Более 10,1 тысячи обращений от граждан поступило в Систему-112 с 18 по 24 марта. Большинство из них связаны с вызовами скорой медицинской помощи.

Жители Одинцовского городского округа обратились в полицию и ГИБДД 1,2 тысячи раз. Сотрудникам МЧС и пожарной охраны поступило 114 вызовов, а в газовую службу — 100.

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Сотрудники Системы-112 предупреждают граждан о недавних случаях мошенничества, когда злоумышленники пытались выдать поддельные аккаунты руководителей различных организаций за настоящие. Под лживыми предлогами они просят у людей банковские реквизиты или требуют перевода денег на «безопасный» счет.

Необходимо быть бдительными и не разглашать личные данные посторонним, независимо от причин их запроса. Если возникают сомнения относительно безопасности денег на своем банковском счете, важно самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на его официальном веб-сайте или на обратной стороне банковской карты.

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