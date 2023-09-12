12 сентября 2023, 16:46
Система-112 назвала самую востребованную экстренную службу в Подмосковье
С начала года жители и гости Московской области чаще всего обращались по номеру 112 для вызова скорой помощи — 70% от всех вызовов экстренных служб.
На втором месте оказалась полиция — 23% обращений. Остальные 7% пришлись на пожарную охрану, комитет лесного хозяйства и газовую службу.
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Связаться с операторами службы спасения региона можно несколькими способами. Например, по телефону, с помощью СМС-сообщения или Skype, а также через оборудование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Помимо этого, для удобства заявителей в Подмосковье работает Telegram-бот.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Скорая помощь
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