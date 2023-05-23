Подмосковье 23 мая 2023, 09:06 Система-112 получила свыше миллиона вызовов с начала весны Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Жители Подмосковья вызвали экстренные службы через Систему-112 свыше миллиона раз с начала весны. Больше всего обращений было адресовано скорой помощи, это около 800 тысяч звонков.

Как рассказали в службе, в полицию обратились 250 тысяч раз, а в пожарную охрану — более 45 тысяч.

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С начала сезона также выросло количество обращений сезонного характера. Это около 40 тысяч вызовов о происшествиях на воде или провалах под лед, а также 200 обращений от людей, заблудившихся в лесу.

Служба спасения работает в области с 2015 года, обратиться в нее можно по номеру 112.

«При звонке на номер 112 оператор службы принимает информацию об экстренной ситуации и сообщает ее профильным службам. Благодаря этому время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия и ЧС, требующие комплексного реагирования экстренных служб, значительно сокращено», — отметил начальник службы Алексей Вагутович.

В работе системы задействовано около четырех тысяч специалистов. С начала ее работы ведомство приняло более 74,5 миллиона вызовов.

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