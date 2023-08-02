Подмосковье 02 августа 2023, 12:33 Сироты в Подмосковье автоматически получат стипендию губернатора при поступлении в вузы и колледжи

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Дети-сироты, которые поступили в вузы, колледжи и техникумы Подмосковья, получат стипендию губернатора автоматически. Для этого не нужно будет подавать заявление.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, выплаты получат более шести тысяч человек. Размер ежемесячной стипендии составит шесть тысяч рублей. Первые выплаты поступят до 25 сентября.

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«Это долгосрочная и постоянная социальная программа нашего губернатора по поддержке детей-сирот, а главное, очень удобная», — добавила она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе капитально ремонтируют более 60 школ.

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