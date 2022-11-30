Подмосковье 30 ноября 2022, 12:02 Сироты в Ленинском округе получили жилье в новостройке

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Трем детям-сиротам из Ленинского округа вручили ключи от собственного жилья. Однокомнатные квартиры площадью порядка 33 квадратных метров расположены в новостройке в микрорайоне «Пригород Лесное».

В квартирах уже сделан ремонт, установлена сантехника и электрическая плита. В качестве подарка новоселам вручили сертификат на приобретение стиральной машины.

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«[Желаю], чтобы это стало маленьким островком для вашей стабильной и взрослой жизни. Не забывайте, не стесняйтесь и не бойтесь учиться. Пусть все у вас в жизни получится», — сказал глава городского округа Ленинский Алексей Спасский.

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В Ленинском городском округе продолжается реализация губернаторской программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца 2022 года квартиры в муниципалитете получат еще 12 юношей и девушек.

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