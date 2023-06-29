Подмосковье 29 июня 2023, 12:33 Сироты смогут пользоваться социальной картой для бесплатного проезда в Подмосковье

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Мособлдума приняла закон, по которому дети-сироты смогут пользоваться социальными картами для бесплатного проезда. Ранее им нужно было собирать билеты и предоставлять их в органы опеки для получения компенсации.

Как объяснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, использование социальной карты будет намного удобнее. Это также позволит сиротам не только ездить бесплатно, но и получать дополнительные бонусы и льготы при покупке продуктов и лекарств. Подать заявление на оформление социальной карты можно на «Госуслугах» или в офисах МФЦ.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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