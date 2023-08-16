Подмосковье 16 августа 2023, 17:38 Сироты смогут получить в сентябре соцкарты для бесплатного проезда в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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В сентябре дети-сироты смогут получить соцкарты для бесплатного проезда в Подмосковье. В министерстве социального развития региона уточнили, что услугой смогут воспользоваться около 17 тысяч ребят.

По словам министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, раньше оплачивать проезд приходилось приемным родителям. Для этого они собирали различные справки. Теперь же им не придется этим заниматься.

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Подать заявление на получение соцкарты можно будет с 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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