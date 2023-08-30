Подмосковье 30 августа 2023, 12:45 Сироты смогут получить соцкарты для бесплатного проезда в Подмосковье с 1 сентября Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Дети-сироты из Подмосковья смогут пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте с 1 сентября. Такой закон приняли в Мособлдуме в июне.

Как рассказали в ведомстве, ранее проезд детям оплачивали приемные родители или сами ребята. Теперь они смогут делать это при помощи социальной карты. Также по ней можно получить дополнительные льготы и скидки при покупке продуктов и лекарств, рассказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

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«Мера поддержки коснется более 17 тысяч ребят. Мы стремимся к тому, чтобы создать максимально комфортные условия во всех сферах жизни для социально незащищенных категорий граждан. И еще один важный шаг мы сделали», — сказал он.

Забрать готовую карту или оформить новую дети-сироты смогут в МФЦ с 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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