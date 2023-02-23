23 февраля 2023, 18:41
Сироты Пушкино получили сертификаты на покупку жилья
Глава Пушкино Максим Красноцветов вручил сертификаты на покупку жилья четырем сиротам округа. Теперь молодые люди смогут самостоятельно выбрать дом или квартиру и оформить жилплощадь в собственность.
Мера поддержки для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, начала действовать в Подмосковье в этом году. Сертификат предоставляется на пять миллионов рублей.
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Один из получивших документ Александр Клюшниченко с детства находился под опекой бабушки. Сейчас мужчина работает на заводе. Когда он узнал о сертификате на жилье, присмотрел квартиру в новостройке.
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«Планы какие? Воспользоваться сертификатом. Конечно, эмоции переполняют», — заявил Александр Клюшниченко.
По словам главы Пушкино Максима Красноцветова, государственная программа предусматривает целевое финансирование.
«Использование этого сертификата возможно исключительно на поставленные цели. И это в любом случае правильно», — заявил руководитель округа.
Максим Красноцветов поздравил ребят и пожелал им реализации всех намеченных планов.
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