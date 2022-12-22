Подмосковье 22 декабря 2022, 13:49 Подмосковные сироты смогут выбрать квартиру в любом округе и получить ее в собственность с 2023 года

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Подмосковье — российский лидер по обеспечению сирот квартирами. С 2023 года в Подмосковье впервые начнут выдавать им жилищные сертификаты, по которым можно выбрать жилье в любом городском округе региона, и его оформят в собственность.

Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина. С начала 2023 года квартиры в Московской области получили 900 детей-сирот.

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«Мы лидер по обеспечению детей-сирот квартирами. Все сироты, которым исполняется 18 лет, в этот год получают квартиры», — сообщила Ирина Каклюгина.

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Со следующего года у совершеннолетних сирот появится больше возможностей для выбора жилплощади.

Впервые в истории будет сертификат, который мы ввели и на основании которого ребенок сам выбирает квартиру. Он может выбрать совсем в другом городском округе. Ирина Каклюгина

Тем самым, по ее словам, у сироты будет больше выбора, а сама квартира сразу будет оформлена в собственность.

Ранее стало известно, что Подмосковье отправит 23 декабря фуру с новогодними подарками сиротам из Донбасса.