Сироты из Подмосковья начнут автоматически получать стипендию губернатора с 1 сентября

В Подмосковье дети-сироты будут получать стипендию губернатора региона Андрея Воробьева в автоматическом режиме. Раньше нужно было ее самостоятельно оформлять, собирать множество документов, обращаться в органы опеки. Теперь этого всего не потребуется.

«Уже с 1 сентября стипендия губернатора Подмосковья детям-сиротам будет назначаться и выплачиваться в проактивном режиме, то есть автоматически. Раньше для студента это была рутина и нужно было лично обращаться в органы опеки и собирать документы», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Как добавили в Министерстве социального развития Подмосковья, в целом стипендию губернатора получают в Московской области более 5,5 тысяч детей-сирот, которые поступили на обучение в колледжи, техникумы или ВУЗы. Это ежемесячная стипендия, размер которой составляет 6 тысяч рублей. Первые автоматические выплаты поступят уже до 25 сентября, это будет большой поддержкой для студентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школы Подмосковья в этом году пойдут 42 тысячи первоклассников. Всего учреждения ожидают свыше миллиона учеников 1 сентября.