Подмосковные семьи примут 27 детей-сирот из Донбасса под временную опеку. Родители и губернатор Московской области Андрей Воробьев встретят их в субботу на вокзале в Апрелевке. Все подробности — в прямой трансляции.

Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева стал примером для всех регионов: раньше взять под опеку ребят из других государств было невозможно.

Чтобы найти детям надежный и уютный дом, сплотились все заинтересованные ведомства. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова подчеркнула, что ребята приедут в область абсолютно на законных основаниях.

«Это проект губернатора Андрея Воробьева. Первый опыт, пример для всех регионов. <…> Чтобы это стало возможным, заключили дополнительное соглашение, привели в порядок все документы, и есть юридическая правомочная история, по которой дети на совершенно законных основаниях едут к нам в Подмосковье», — пояснила она.

Пока что семьи смогут оформить временную опеку над приехавшими ребятами. Откликнулись все — уже имевшие опыт с приемными детьми, готовые позаботиться о ребенке, прошедшие школы приемных родителей и даже люди, у которых своих детей пока нет.