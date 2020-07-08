Сироте из Котельников вручили ключи от квартиры. Еще двое ребят получат жилье в этом году

В городском округе Котельники Дмитрию Ермолову вручили ключи от собственной квартиры. Такой подарок получают все сироты на 18 день рождения. До конца года еще двое ребят из округа обретут жилье.

Источник фото: телеканал «360»

Свою собственную квартиру в новостройке Дмитрий Ермолов принял с благодарностью. Жилплощадь для юноши стала подарком на совершеннолетие, как ребенку-сироте. Немаловажную роль в этом вопросе сыграл застройщик ЖК «Новые Котельники».

Квартиру Дмитрий получил в новом микрорайоне. Рядом магазины, школа и детский сад — на будущее, когда появится своя семья. Здесь сделана социальная отделка, установлена сантехника, двери, электрическая плита. Теперь, считает юноша, будет все хорошо. А уже в ближайшее время подвезут мебель. Надо думать, куда ее расположить.

«Я бы хотел купить стол, стулья в комнату. Я уже сегодня хочу переехать. Хоть еще здесь нет мебели, но я куплю мебель и начну жить самостоятельно», — рассказал Дмитрий Ермолов, ребенок-сирота.

Источник фото: телеканал «360»

Квартиры — это хороший старт в будущее, а чтобы оно было счастливым, жилье сиротам дают по договору социального найма. Это означает, что сирота лишь через пять лет сможет приватизировать или продать жилье. Таким образом государство оберегает только вступивших во взрослую жизнь юношей и девушек от мошенников.

«Мы со своей стороны воплощаем эту программу в жизнь. Делаем все возможное, чтобы дети получали жилье. И в дальнейшем, чтобы они ни в чем не нуждались и могли выстраивать свою полноценную жизнь», — отметил Сергей Жигалкин, глава городского округа Котельники.

Глава Котельников и Дмитрий обсудили не только программу предоставления жилья детям сиротам, но и будущее трудоустройство по специальности. А чтобы в новом жилье царили уют и благополучие, Сергей Жигалкин подарил новоселу кухонный стол и стулья, чайный сервиз и электрический чайник.

До конца года еще двое детей данной категории получат квартиры в Котельниках.