Сироте из Котельников торжественно вручили ключи от новой квартиры

В субботу глава Котельников Сергей Жигалкин вручил сироте ключи от квартиры. Алексей Евстигнеев получил жилплощадь в подарок на совершеннолетие.

«Я вручаю тебе ключи от всей нашей команды. Ты становишься счастливым обладателем этой квартиры», — сказал глава округа Сергей Жигалкин.

На правах полноценного хозяина Алексей Евстигнеев приглашает в свою новую квартиру гостей. Глава округа лично осмотрел комнаты.

«Во-первых, это очень крупный шаг в жизни. Это шаг к обособленности, к взрослению, к тому, что теперь больше ответственности лежит на моих плечах за мои действия. Я понимаю все сложности, которые мне предстоит обуздать, — и платить по счетам, и все записывать. Но я рад. Конечно, рад», — рассказал юноша.

В квартире выполнена социальная отделка: установлены сантехника, двери, новые окна и газовая плита. Как обустроить жилье, Алексей пока только думает.

«Спальня и гостиная, по сути, будет в одной комнате. Скорее всего, разделю с полками шкафом. У меня в комнате раньше так было. Шкаф, а на нем стоят книги, и он разделяет, по сути, комнату на две части. По мне, это очень удобно. <…> И свет люблю, и в теньке поспать хочется. Посмотрим», — поделился планами молодой человек.

Квартиру детям-сиротам выдают по договору соцнайма. Приватизировать жилплощадь, а также продать ее можно будет только через пять лет. Таким образом государство оберегает только вступивших во взрослую жизнь юношей и девушек от мошенников.

«Министерство образования Московской области определяет список детей-сирот, которые нуждаются в предоставлении жилого помещения. И область из бюджета выделяет деньги на приобретение этого жилья. А уже непосредственно приобретением занимается муниципалитет», — объяснил начальник отдела жилищного обеспечения администрации Котельников Михаил Шуников.

Также в этот день новосел получил в подарок кухонный стол, стулья и чайный сервиз. Глава Котельников обсудил с Алексеем профессию молодого человека. Как выяснилось, юноша учится на геолога. Он мечтает путешествовать по всей России с экспедициями.

«Мы очень благодарны, что существует такая программа — поддержка наших детей-сирот, которая позволяет им стать полноценными жителями и членами нашего общества», — рассказал глава округа.

В этом году в Котельниках трое детей-сирот получили ключи от квартир. В следующем году жильем обеспечат еще шестерых ребят.