Подмосковье 24 ноября 2023, 21:25 Сиротам в Мытищах вручили ключи от квартир по госпрограмме пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Жилплощадь получили дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего до конца года в Мытищах квартирами будут обеспечены 23 человека. Торжественная церемония передачи ключей состоялась в Мытищинском театре «ФЭСТ».

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и председатель Совета депутатов Андрей Гореликов вручили четырем молодым мытищинцам ключи от их новой жилплощади.

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«Мы все понимаем, что такое свое жилье, это место, где живем мы и дорогие нам люди. К сожалению, бывает так, что в детстве не у всех есть родители. Поэтому наш долг — оказать поддержку молодым людям, чтобы у них было место, где можно создать свою семью и почувствовать себя защищенными», — заключила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Государственная программа «Жилище» по поддержке детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, действует с 2014 года. В этом году в Мытищах квартирами будут обеспечены 23 человека.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 сирот до конца года.

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