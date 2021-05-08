Сиротам из детских домов Подмосковья провели экскурсии в парке «Патриот»

Детей из четырех детских домов Московской области свозили на экскурсии в военные музеи. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО».

Экскурсионный день в преддверии Дня Победы, 7 мая, устроили для 100 детей-сирот из Сергиева Посада, Щелкова, Рузы, Балашихи. Ребят свозили в Музей Победы на Поклонной горе в Москве и парк «Патриот» в Кубинке.

По пути в музеи детям в автобусе рассказали о войне и подвигах советских солдат.

Ранее RT обнародовал эксклюзивные цветные кадры времен Великой Отечественной войны, отреставрированные с помощью нейросетей. На них попал первый парад войск СССР в Берлине 4 мая 1945 года, а также советские воины-победители, которые возвращались домой после капитуляции Германии.

А «Поезд Победы» получил новый вагон, посвященный Брестской крепости, в преддверии 76-й годовщины Победы.