Сирота получил квартиру в Реутове. Он стал первым из восьми

В 2020 году восемь детей-сирот получат ключи от собственного жилья в Реутове. Первым в этом году получил свою собственную квартиру. Максим Глухов.

Поздравить Максима приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, замминистра образования региона Людмила Болатаева и глава города Станислав Каторов.

Максим Глухов получил однокомнатную квартиру на улице Новая по программе поддержки детей-сирот. В этом году свое жилье в Реутове получат еще восемь детей, оставшихся без попечения родителей. А всего в Московской области до конца 2020-го в свои квартиры въедут около 700 детей-сирот.

Источник фото: телеканал «360»

«Это один из конкретных примеров реализации социальной политики. В Московской области оперативно реализуется программа по обеспечению детей-сирот жилплощадью — только в прошлом году квартирами были обеспечены 734 ребенка. Вот у Максима день рождения был 25 января, а квартиру уже сегодня оформили», — отметил Игорь Брынцалов.

Максим поделился, что хочет стать спортивным врачом. Глава Реутова уже предложил парню работу в новом комплексе, который достроят через два года. «Конечно же, туда нужно будет привлекать новые кадры. И, конечно, врачей. Поэтому давай, вперед!» — сказал Станислав Каторов.

За восемь лет количество детдомов в Подмосковье сократилось почти в пять раз. Это стало возможным благодаря тому, что все больше детей, оставшихся без родителей, обретают новую семью. В 2020 году в регионе останется всего девять детдомов.