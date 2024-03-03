Подмосковье 03 марта 2024, 14:12 Сирота из Воскресенска стал обладателем первого жилищного сертификата в этом году Unsplash

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В Воскресенске прошла церемония вручения первого в этом году жилищного сертификата сиротам в рамках продолжающейся программы по предоставлению жилья детям без попечения родителей. Мероприятие, на котором присутствовали глава округа и представители социальных служб, состоялось в здании администрации.

Первый сертификат вручили Сергею Акимову. Сергей — выпускник Воскресенского колледжа по специальности автослесарь и страстный любитель автомобилей с детства.

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«В детстве занимался с братом машинами, меня это заинтересовало. Поэтому я решил пойти на автомеханика. Я больше понимаю в этом, чем в других профессиях», — сказал получатель жилищного сертификата Сергей Акимов.

Он уже определился с местом, где хотел бы приобрести свою первую квартиру. Сертификат дает возможность выбора жилья в любом городе Подмосковья.

В этом году план по предоставлению жилья охватывает более 760 детей-сирот в регионе. У них сохраняется право выбора между получением сертификата или квартиры, приобретение которой осуществляется через администрацию округа.

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