Подмосковье

18 ноября 2022, 14:59

Сирота из Подольска получила ключи от новой квартиры

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Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков вручил сироте ключи от новой квартиры. Полину Львову, оставшуюся без попечения родителей, теперь ждут приятные хлопоты по обустройству собственного жилья.

Девушка обучается в Подольском колледже имени А. В. Никулина, получает поварскую специальность.

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По словам Полины, она испытывает волнение и радость. Теперь девушка готовится к по-настоящему взрослой жизни и самостоятельности.

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Мы же, в свою очередь, будем и дальше поддерживать Полину, окружать ее вниманием и заботой. Собственные квадрантные метры девушка смогла получить в рамках федеральной программы, а также благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева

Дмитрий Жариков.

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