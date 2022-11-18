18 ноября 2022, 14:59
Сирота из Подольска получила ключи от новой квартиры
Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков вручил сироте ключи от новой квартиры. Полину Львову, оставшуюся без попечения родителей, теперь ждут приятные хлопоты по обустройству собственного жилья.
Девушка обучается в Подольском колледже имени А. В. Никулина, получает поварскую специальность.
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По словам Полины, она испытывает волнение и радость. Теперь девушка готовится к по-настоящему взрослой жизни и самостоятельности.
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Мы же, в свою очередь, будем и дальше поддерживать Полину, окружать ее вниманием и заботой. Собственные квадрантные метры девушка смогла получить в рамках федеральной программы, а также благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева
Дмитрий Жариков.
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