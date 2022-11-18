Сирота из Подольска получила ключи от новой квартиры

Мы же, в свою очередь, будем и дальше поддерживать Полину, окружать ее вниманием и заботой. Собственные квадрантные метры девушка смогла получить в рамках федеральной программы, а также благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева

Дмитрий Жариков.