Сирота из Подмосковья получила квартиру по губернаторской программе пять лет назад. Теперь это ее собственное жилье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 00:35 Сирота из Подмосковья получила квартиру по губернаторской программе пять лет назад. Теперь это ее собственное жилье

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Обеспечение жильем детей-сирот — один из приоритетных вопросов в социальной сфере Подмосковья. Это не раз отмечала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Корреспондент «360» отправился в гости к семье, где квартиру спустя время перевели в собственность.

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Виктории Качуриной 23 года, она замужем и воспитывает двоих детей. Виктория работает на ТЭЦ и проверяет, чтобы в дома жителей поступала только чистая вода. Помимо основной работы, у Виктории есть мечта — сделать так, чтобы ее хобби переросло в бизнес, а именно — открыть свою кондитерскую.

Семья Виктории получила квартиру пять лет назад. Сейчас она, согласно условиям программы, смогла перевести ее в собственность. Рядом есть все необходимое — детский сад, сразу две школы, поликлиника.

В Московской области реализуют программу, в рамках которой детям-сиротам выдают сертификаты на приобретение жилья. С начала года в Подмосковье 560 человек уже получили квартиры. До конца 2022 жильем будут обеспечены 953 сироты. На эти цели из бюджета выделено 4,1 миллиарда рублей, сообщила ранее вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.