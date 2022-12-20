Подмосковье 20 декабря 2022, 18:53 Сирота из Наро-Фоминского округа получил ключи от квартиры

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Ученик 11-го класса Данила Алексанин перед Новым годом получил в подарок собственную недвижимость. Заместитель главы Наро-Фоминского округа в торжественной обстановке вручил сироте ключи от двухкомнатной квартиры в селе Каменском.

Первым делом Данила узнал, найдется ли в квартире место для двухколесного транспорта — парень занимается велосипедным спортом. Теперь он задумывается о дизайне и уже выбрал, в каких цветах сделает ремонт.

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По его словам, новое жилье очень комфортное и уютное. В квартире есть плита и стиральная машина, обустроен санузел.

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«Такая форма государственной поддержки проводится ежегодно с 2013 года. За этот период мы уже 115 детей обеспечили собственным жильем, <…> в этом году — 11 человек», — рассказал заместитель главы городского округа Наро-Фоминск Михаил Янковский.

Первые годы квартира находится в социальном найме. В течение нескольких лет сотрудники управления опеки и попечительства навещают новых хозяев, помогают им обустроиться. После социальной адаптации — через пять лет — квартиры переходят в собственность.

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