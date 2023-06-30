Подмосковье 30 июня 2023, 11:49 Сирота Далер Сергеев из Наро-Фоминска получил льготный сертификат на покупку жилья

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Сирота Далер Сергеев из Наро-Фоминске сможет приобрести в собственность квартиру. Он получил льготный сертификат.

В ближайших планах Далера — поступление в московский вуз на факультет переводчиков или лингвистов. При этом купить жилье и жить юноша планирует в родном Наро-Фоминске.

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«На данный момент я присматриваю квартиру в Наро-Фоминске, потому что собираюсь здесь жить — рядом со своей семьей и близкими. Над поиском квартиры мы работаем очень внимательно, стараемся найти хорошую благоустроенную квартиру для того, <…> чтобы можно было сразу переехать и проживать в ней», — сказал молодой человек.

Далер стал третьим, кто получил жилищный сертификат в 2023 году.

«Приобретаются разные квартиры — где-то с ремонтом, где-то без ремонта, где-то приемные родители берут на себя меру ответственности. <…> Для ребят это хорошее подспорье в плане начала жизненно пути, чтобы дальше получать образование, учиться», — сказала заместитель главы администрации Наро-Фоминска Наталья Трофимова.

Всего восемь сирот в округе смогут приобрести или получить жилье в этом году. А за все время реализации программы администрация округа обеспечила квартирами более 120 сирот.

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