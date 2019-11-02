Создать модель ракеты или наноспутник. «Сириус-2020» для студентов и школьников пройдет в Подмосковье

Центр выявления и поддержки одаренных детей Московской области, созданный на базе гимназии имени Примакова, победил в конкурсе на право проведения космической программы «Сириус-2020». Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Уже в следующем году Подмосковье примет школьников и студентов со всей страны. Они представят свои проекты по ракетно-космической тематике.

По словам министра, подмосковный центр был выбран в результате серьезного конкурсного отбора.

«Эксперты образовательного центра „Сириус“ тщательно отбирали региональные центры, выезжали на места и оценивали их возможности. За победу боролись центры со всей страны. Региональный центр Московской области оказался лучшим, это очень почетно. Уверена, что в Подмосковье мероприятие пройдет на высоком уровне», ­- отметила Ирина Каклюгина.

«Космическая программа» пройдет в рамках программы «Дежурный по планете-2», организованной образовательным фондом «Талант и успех» в партнерстве с Фондом содействия инновациям, Сколковским институтом науки и технологии, ГК «Роскосмос» и кружковым движением Национальной технологической инициативы.

Проект «Дежурный по планете 2019-2020» создан для школьников 8-11 классов. Он объединяет пять технологических конкурсов по разработке оборудования для спутников и прототипов космических аппаратов, приема космических данных и обработки данных дистанционного зондирования Земли.