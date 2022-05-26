Сиреневый сад разбили в Солнечногорске

В Солнечногорске возле дома культуры «Выстрел» появился новый сквер. Горожане высадили здесь кусты сортовой сирени. В этом им помогал глава округа Виктор Родионов.

Сквер возле дома культуры разбили в память о Иване Стрекалове, который основал знаменитый сиреневый сад на территории завода «Лепсе». Его дело продолжила дочь — Нина Потапова, которая высадила саженцы в числе первых вместе с главой городского округа.

Праздник сирени в Солнечногорске отпраздновали уже в 29-й раз. Потапову вдохновил на его создание именно отец, собравший более ста сортов кустарника в одном месте.

Источник фото: телеканал «360»

«Я пошла в управление культуры и предложила: <…> давайте попробуем, создадим этот новый для города праздник. <…> Ведь есть же во Франции праздник ландышей, в Японии — всем известный праздник Сакуры», — вспомнила о своем начинании женщина.

Раньше праздник отмечали на предприятии, но последние годы он зашагал по округу, образовывая все новые сиреневые сады. В 2022 году кустарник высадили рядом с памятником заслуженному артисту РФ Федору Михеенко. Он проживал на территории округа и дружил с семьей, которая основала уникальный сиреневый сад.