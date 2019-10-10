Сквер Победы открыли в Луховицах. Он порадует мам и велосипедистов

В поселке Красная Пойма городского округа Луховицы открыли сквер Победы. Самой сирени там еще нет — ее торжественно высадят весной. Но жители муниципалитета уже могут прогуляться по пешеходным дорожкам.

Территорию для парка выбрали с помощью голосования на портале «Добродел». В поселке Красная Пойма постоянно развивается инфраструктура, население растет. Благоустроенная зона отдыха была просто необходима.

«Вот такая идея появилась. Жители давно просили сделать им зону отдыха. Работники нашего подведомственного предприятия положили добротные тротуары. Установили три видеокамеры, лавочки с урнами», — рассказал Владимир Барсуков, глава городского округа Луховицы.

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Сейчас по благоустроенным дорогам уже гуляют жители. «Это важный и достойный проект, при реализации которого многие организации и учреждения принимают участие и не остаются равнодушными. У нас на общественных обсуждениях присутствовало более 50 человек. Жители очень ждут появления благоустроенной зоны отдыха. Уже как дорожки появились, по ним мамы с колясками гуляют», — отметил Алексей Плотников, местный житель и член Общественной палаты.

В будущем в парке появятся детский комплекс, зона для проведения мероприятий, спортивная площадка.