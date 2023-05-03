Подмосковье 03 мая 2023, 14:01 Сирень высадят почти на 200 площадках Подмосковья на акции «Лес Победы» Комитет лесного хозяйства МО

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Акцию «Лес Победы» снова проведут в Подмосковье 13 мая. Города и поселки региона озеленят сиренью, рябинами, кленами и липами.

«Самым популярным деревом стала сирень — как символ несокрушимости, победы и возвращения воинов-освободителей домой. Ее будут высаживать на 180 участках нашего Подмосковья», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Еще на 130 участках высадят рябину, почти на 100 — клен и липу. Для озеленения городов приготовили также пузыреплодник, кизильник, яблони, груши, вишни, спиреи, туи, барбарис и чубушник. На территории лесов высадят сосну, ель и дуб.

Лесопарк и парк «Киово» в Лобне преобразятся в 2023 году, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе с тем изменится облик еще трех ключевых мест отдыха в этом городском округе.