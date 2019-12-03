Синие контейнеры для мусора появятся во всех коттеджных поселках Подмосковья

Управляющие компании должны обеспечить внедрение раздельного сбора мусора в каждом коттеджном поселке Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья во время заседания правительства региона.

Московская область добилась значительных результатов по внедрению раздельного сбора в многоквартирных домах. Теперь практически каждая площадка в МКД оборудована синим контейнером для сухого мусора. Вывоз отходов контролируется через ЦУР, поэтому проблему навалов мусора удается решать.

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Тем не менее жители коттеджных поселков и организованных ИЖС в ряде муниципалитетов Подмосковья жалуются, что в их населенных пунктах нет раздельного сбора. Глава региона поручил главам муниципалитетов собрать директоров управляющих компаний поселков и утвердить с ними графики внедрения раздельного сбора.

«Ко мне обращаются жители, которые живут в коттеджных поселках и обращают внимание на то, что порой управляющие компании не заключают договор на раздельный сбор мусора. Прошу глав муниципалитетов обратить на это внимание, собрать глав муниципалитетов и навести порядок. Везде должны стоять синие контейнеры, и везде с региональными операторами должен быть заключен договор на раздельный сбор мусора», — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор поручил Министерству ЖКХ региона организовать эту работу. Решить проблему планируют в течение месяца.