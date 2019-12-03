  • Синие контейнеры для мусора появятся во всех коттеджных поселках Подмосковья

    03 декабря 2019, 11:06

    Алина Трофимова, Владислав Гурджи

    Управляющие компании должны обеспечить внедрение раздельного сбора мусора в каждом коттеджном поселке Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья во время заседания правительства региона.
    Синие контейнеры для мусора появятся во всех коттеджных поселках Подмосковья

    Московская область добилась значительных результатов по внедрению раздельного сбора в многоквартирных домах. Теперь практически каждая площадка в МКД оборудована синим контейнером для сухого мусора. Вывоз отходов контролируется через ЦУР, поэтому проблему навалов мусора удается решать.

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    Тем не менее жители коттеджных поселков и организованных ИЖС в ряде муниципалитетов Подмосковья жалуются, что в их населенных пунктах нет раздельного сбора. Глава региона поручил главам муниципалитетов собрать директоров управляющих компаний поселков и утвердить с ними графики внедрения раздельного сбора.

    «Ко мне обращаются жители, которые живут в коттеджных поселках и обращают внимание на то, что порой управляющие компании не заключают договор на раздельный сбор мусора. Прошу глав муниципалитетов обратить на это внимание, собрать глав муниципалитетов и навести порядок. Везде должны стоять синие контейнеры, и везде с региональными операторами должен быть заключен договор на раздельный сбор мусора», — сказал Андрей Воробьев.

    Губернатор поручил Министерству ЖКХ региона организовать эту работу. Решить проблему планируют в течение месяца.