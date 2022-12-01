Подмосковье 01 декабря 2022, 12:47 Синхронистки Подмосковья завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях

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Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Жемчужина Югры» прошли в Ханты-Мансийске. Спортсменки из Подмосковья завоевали семь медалей в различных дисциплинах, сообщили в Минспорте.

Команда «Московская область-2» из Электростали взяла золото в возрастной категории 15-18 лет в дисциплине «Комби».

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Среди дуэтов в аналогичной возрастной категории в общем зачете второе место заняли Полина Невинская и Вероника Филатова. Девушки представили команду «Московская область-1» из Реутова. Спортсменки также стали вице-чемпионами в произвольной программе и бронзовыми призерами в технической программе.

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В возрастной категории 13-15 лет первое место в дисциплине «Комби» заняла команда «Московская область-1» из Чехова и Рузы. Второе место среди смешанных дуэтов данной возрастной категории заняли Елизавета Лопачева и Максим Чернышев. Ребята представили команду «Московская область-3» из Электростали. Бронзовой медали в дисциплине «Комби» в возрастной категории 13-15 лет удостоилась команда «Московская область-3» из Электростали.

Соревнования прошли с 23 по 27 ноября. Ранее подмосковные спортсмены завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду.

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