Символ взрослой жизни. Воробьев вручил паспорта школьникам в Королеве

Паспорт давно стал одним из символов начала взрослой жизни. В Королеве, например, торжественное вручение документа подросткам — добрая традиция. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал ее, передав школьникам паспорта в честь Дня Конституции России.

Он поздравил ребят с этим важным событием и напомнил им, что это шаг уже во взрослую жизнь.

Паспорт — это всегда символ взрослой жизни, уже более осознанной. Чем дальше, тем больше ты несешь ответственность за то, что делаешь, говоришь, за поступки, которые совершаешь Андрей Воробьев.

На церемонию пришли и родители школьников. А сами ребята рассказали, что очень ждали паспорт.

Близнецы Михаил и Николай Золотаревы пошутили, что могли бы даже поменяться паспортами, если бы цвет волос у них был одним и тем же.

«Паспорта понравились, фотографии хорошо получились. Все дружелюбные, атмосфера хорошая», — поделились юноши.

На этой церемонии в Королеве паспорта получили 10 ребят. А после, общаясь с губернатором, школьники предложили идею насчет развития образования в Подмосковье: сделать больше профориентационных занятий, чтобы вопросы о том, кем стать, каждый уверенно смог решить как можно раньше.

Место, в котором ребята получили паспорта, тоже особенное. Это интерактивный павильон «Космос» в Королеве.

Здесь проводят молодежные мероприятия, научные фестивали, недели кино, творческие вечера, интеллектуальные квизы. Еще в этом павильоне проходят встречи волонтеров, школьников и студентов.