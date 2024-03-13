Подмосковье 13 марта 2024, 15:18 Символ Подмосковья для конкурса «Российское дерево года» определят на голосовании

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Голосование за символ Подмосковья среди деревьев началось 13 марта. Победивший дуб, лиственница или липа представит регион на национальном конкурсе «Российское дерево года».

«Конкурс „Российское дерево года“ проводится в нашей стране с 2017 года. Номинанты — уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, имеющие статус „Памятник живой природы“. В Подмосковье таких деревьев насчитывается несколько десятков», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Проголосовать за дерево можно по ссылке.

На выбор представлено восемь подмосковных деревьев, каждое — со своей историей. Например, лиственница в Волоколамском городском округе находится на территории усадьбы, где жила теща Пушкина. Сам гений русской литературы бывал здесь, о чем сохранились свидетельства. Деревья из других городов Московской области не менее уникальны.

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