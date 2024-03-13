13 марта 2024, 15:18
Символ Подмосковья для конкурса «Российское дерево года» определят на голосовании
Голосование за символ Подмосковья среди деревьев началось 13 марта. Победивший дуб, лиственница или липа представит регион на национальном конкурсе «Российское дерево года».
«Конкурс „Российское дерево года“ проводится в нашей стране с 2017 года. Номинанты — уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, имеющие статус „Памятник живой природы“. В Подмосковье таких деревьев насчитывается несколько десятков», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
Проголосовать за дерево можно по ссылке.
На выбор представлено восемь подмосковных деревьев, каждое — со своей историей. Например, лиственница в Волоколамском городском округе находится на территории усадьбы, где жила теща Пушкина. Сам гений русской литературы бывал здесь, о чем сохранились свидетельства. Деревья из других городов Московской области не менее уникальны.
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