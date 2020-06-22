В подмосковном Красногорске открыли памятник Георгию Победоносцу. Он возвысился над набережной вблизи Никольского храма. Создавая образ святого, скульптор взял за основу сюжет иконы XIV века. Сегодня губернатор открывал монумент вместе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием.

Памятник создали по мотивам сказания «Чудо Георгия о змие», повествующего о спасении святым царевны от дракона. Сюжет отразили в одноименной новгородской иконе, которую взяли за основу авторы монумента. Его открыли в День памяти и скорби.

Так, рядом с Никольским храмом скульптура увековечила сцену борьбы Георгия Победоносца со змеем. Ее открыл сегодня Андрей Воробьев. Церемонию приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пригласили ветеранов Вооруженных сил.

Мы сегодня начали свою рабочую неделю, рабочий день в этот священный День памяти и скорби здесь, на нашей площади, возле храма, для того, чтобы открыть памятник Георгию Победоносцу. Символ победы, отваги, добра и всего самого светлого. Великая Отечественная война началась 79 лет назад. И уже с этого же дня начался очень тернистый и тяжелый путь к победе, но мы победили Андрей Воробьев.

Губернатор поставил свечку в память о защитниках отечества в храме. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий провел литию. Именно он заложил первый камень Никольского храма в январе 2013 года, а сегодня здесь принимают по полторы тысячи прихожан. По словам митрополита, знаменательно то, что такой памятник освящают в Московской области.

«Подмосковная земля была щитом для столицы, и здесь погибли лучшие сыны отечества, которые грудью встали, защищая свою родину. И этот памятник будет напоминать не только жителям Подмосковья, но и жителям России, гостям столицы и области о героизме, о воле к миру нашего народа. <…> Сейчас с трепетным чувством я совершу чин освящения памятника с благодарностью тем, кто его создал. И мы видим прекрасный памятник, который напоминает о мужестве, о том, что зло попирается силой нашей веры», — сказал митрополит.

А рядом с памятником установили штандарты городов воинской славы Дмитрова, Наро-Фоминска, Можайска и Волоколамска.

И отдельно Воробьев поблагодарил скульптора Григория Орехова, который, по словам губернатора, «добросовестно сделал изваяние Георгия Победоносца». А особенное внимание он уделил тому, что 24 июня состоится парад в честь 75-летия Победы.

И буквально на днях пройдет парад в честь 75-летия Победы во главе с нашим президентом и ветеранами, которые будут присутствовать на Красной площади. Ну а сегодня мы все имеем возможность вместе вспомнить наших дедов, прадедов, близких и родных, которые очень давно уходили на фронт. К сожалению, далеко не все из них вернулись Андрей Воробьев.

Участниками открытия стали и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, настоятель храма отец Николай, министр благоустройства Михаил Хайкин и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Создание исторического монумента стало главным событием на фоне масштабного благоустройства набережной в микрорайоне Павшинская Пойма. На месте пустыря обустроили современную зону отдыха со спусками к воде и беговыми дорожками.

Эта набережная полноценно преобразится. Ее разделили на три зоны: прилегающую к храму, береговую и предназначенную для тихого отдыха. По каждой уже выполнили основные работы. Их полностью завершат этой осенью.

Храмовый комплекс возвели при личном участии губернатора. Он курировал строительство, изучая проекты благоустройства и помогая приобретать церковную утварь.