Важное 12 апреля 2023, 23:02 «Символ новаторства». Губернатор Воробьев рассказал о важном открытии «Курчатовского института» Глава Подмосковья Воробьев: «Курчатовский институт» получил первую термоядерную плазму Telegram-канал Андрея Воробьева

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Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» совершил очередной прорыв в науке. На одной из установок удалось получить первую термоядерную плазму, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале.

В этом году Центр празднует юбилей — 80 лет. По словам Воробьева, дата важна не только для региона, но и всей России. Ведь именно уникальные технологии «Курчатовского института» позволили обеспечить стране ядерный паритет в мире.

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«Уникальные технологии <…> стали символом новаторства, лидерства и научного прорыва», — отметил губернатор.

Глава Подмосковья рассказал, что 12 апреля произошло еще одно важное событие. В Центре смогли получить термоядерную плазму.

«На одной из установок Центра — токамак Т-15МД — была успешно получена первая термоядерная плазма — настоящий прорыв в области термоядерного синтеза. Это еще раз доказывает, насколько уникальные и важные научные технологии применяют в „Курчатовском институте“», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Telegram-канал Андрея Воробьева Telegram-канал Андрея Воробьева Telegram-канал Андрея Воробьева Telegram-канал Андрея Воробьева Telegram-канал Андрея Воробьева

Он указал на важность того, что такой прославленный исследовательский центр тесно связан с Московской областью. Часть специалистов работает в Протвине. Воробьев поблагодарил коллектив за сотрудничество и поддержку.

«Желаю всем сотрудникам Центра здоровья, научных прорывов и достижений, а также реализации самых смелых идей», — заключил губернатор.

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