«Символ мира и приятные послания для горожан». Открытый урок по рисованию мелками прошел в Балашихе

Мелки в руках и улыбка на лице. Благодаря этим компонентам любое место может стать еще ярче. Так и случилось с главной площадью микрорайона Железнодорожный. Там прошел открытый урок по рисованию мелками.

«К нам присоединились и школы города и так же жители, которые проходили мимо. Вот, поучаствовали в таком замечательном, открытым уроке рисования», — рассказала заместитель директора художественной школы Мария Шульгиенко.

Пасмурная погода нисколько не смогла повлиять на результат. В акции приняли участие более 50 человек. Они украсили площадь двумя большими белыми голубями с оливковыми ветвями.

«Нам предложили и мы решили, да, согласились <…> Мы подумали что голуби как птицы мира. <…> Было очень круто даже дождик украшал эту погоду. Было очень весело!» — рассказала одна из участниц акции.

Когда основной рисунок был готов, оказалось что некоторых художников было не остановить. Теперь помимо символа мира, на площади красуются рисунки и приятные послания для горожан.

На прошлой неделе предприятия и жители Московского региона приняли участие в экологической акции планетарного масштаба — «Час Земли». Во время ее проведения в регионе сэкономили 21 409,3 киловатт-час. экологическую акцию в этом году поддержали 42 городских округа.