Подмосковье 05 сентября 2022, 16:45 (обновлено: 05 сентября 2022, 18:02) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Симулятор машины скорой помощи с манекеном появился в медицинском колледже в Коломне

Читать 360tv в

Коломенский филиал Московского областного медицинского колледжа № 2 принял новое оборудование — тренажерный комплекс автомобиля скорой помощи с манекеном. С его помощью студенты смогут отрабатывать оказание сердечно-легочной реанимации.

Реклама

«Полноразмерный макет салона с установленной в нем мебелью является практически точной копией современных автомобилей скорой медицинской помощи. Стоимость симуляционного оборудования — 1,4 миллиона рублей», — говорит директор Московского областного медицинского колледжа № 2 Татьяна Козлова.

На практических занятиях студенты начнут тренировать оказание медпомощи пациентам в клинической смерти и бессознательном состоянии. Преподаватели смогут проводить важные обучающие, экзаменационные и соревновательные занятия.

Планируется, что за учебный год на новом оборудовании поработают около 100 будущих фельдшеров. Симулятор уже введен в работу и используется для обучения в колледже.

В Одинцове 1 сентября открылся новый медицинский вуз при МГИМО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил весь коллектив с началом учебного года и отметил важность подготовки медицинских кадров в регионе.

0 0 0 0 0 0