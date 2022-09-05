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05 сентября 2022, 16:45

(обновлено: 05 сентября 2022, 18:02)

Симулятор машины скорой помощи с манекеном появился в медицинском колледже в Коломне

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Коломенский филиал Московского областного медицинского колледжа № 2 принял новое оборудование — тренажерный комплекс автомобиля скорой помощи с манекеном. С его помощью студенты смогут отрабатывать оказание сердечно-легочной реанимации.

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«Полноразмерный макет салона с установленной в нем мебелью является практически точной копией современных автомобилей скорой медицинской помощи. Стоимость симуляционного оборудования — 1,4 миллиона рублей», — говорит директор Московского областного медицинского колледжа № 2 Татьяна Козлова.

На практических занятиях студенты начнут тренировать оказание медпомощи пациентам в клинической смерти и бессознательном состоянии. Преподаватели смогут проводить важные обучающие, экзаменационные и соревновательные занятия.

Планируется, что за учебный год на новом оборудовании поработают около 100 будущих фельдшеров. Симулятор уже введен в работу и используется для обучения в колледже.

В Одинцове 1 сентября открылся новый медицинский вуз при МГИМО. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил весь коллектив с началом учебного года и отметил важность подготовки медицинских кадров в регионе.

Коломна

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Минобразования Подмосковья

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