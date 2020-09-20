Силовые экстремалы из Подмосковья поставили два мировых рекорда
Сергей Чуприна специализируется на том, что ломает толстые гвозди о свою ногу. Причем делает это на скорость. Сергей Агаджанян надувает и лопает трехлитровые резиновые грелки. Для рекорда ему нужно лопнуть более 12.
Первым на рекорд пошел Чуприна. За шесть минут и 10 секунд он переломил 20 строительных болтов о свою ногу. Рекорд установлен, но Сергей в ходе рекорда порвал свои джинсы. Крепкая ткань не выдержала напряжения мышц.
«Все джинсы рваные на самом деле, потому что так и получается», — признался новый мировой рекордсмен.
Надувание грелок Сергея Агаджаняна пришли поддержать знакомые, на 12-й грелке силач не остановился и под крики публики продолжил лопать резиновые пузыри. В результате 25 грелок на счету второго мирового рекордсмена. Это в два раза больше, чем прошлое достижение, которое установил кумир Агаджаняна спортсмен Владимир Турчинский.
Супруга Людмила Агаджанян в беседе с журналистами объясняет, что со временем начала относиться к хобби мужа спокойнее. Но до сих пор за него переживает.
«Его не переделать, ему это нравится, это его жизнь. Нужно принимать», — пояснила она.