Сильный туман опустился на Подмосковье. Водителей призвали быть осторожными на дорогах

Из-за тумана видимость на дорогах ухудшится до 300-800 метров.

«При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством», — предупредили в ведомстве.

Автолюбителей призвали увеличить обычную дистанцию, поскольку во время тумана расстояние до объектов кажется большим, чем в реальности. Пешеходам посоветовали не забывать про внимательность при переходе улиц и дорог. При гололедице на дорогах нужно соблюдать осторожность и водителям, и пешеходам.

Ранее в Москве спрогнозировали мрачную погоду на ближайшие дни. Солнца не будет, столицу окутает туман, хрустящий снег превратится в слякоть. В такую погоду с крыш сходит снег, а дороги становятся скользкими, формируются сосульки. В эти же дни на север Иркутской области пришли морозы до -58 градусов. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.